Bonjour,



Mon nom est Anneliese Tschenett.

Je suis Heilpraktiker en psychothérapie.



Ma spécialité est de transmuter les mémoires bloquantes

venant du système familial.



Je travaille avec la constellation familiale,

que je propose depuis plus de 15 ans

en Alsace près de Strasbourg.



Vous pouvez assister gratuitement aux séances

de constellation en tant que représentant.



Je propose aussi des séances individuelles sur place

et des soins à distance.



Si vous souhaitez un premier contact et vous relaxer,

vous pouvez vous offrir un massage sonore avec des bols tibétains.





Mes compétences :

Hypnotherapie

Massage

méditation

Psychothérapie

Soin