Annelise FARIA COSTA

Diplômée d'un Master en Valorisation du patrimoine économique et culturel à l'Université de Nantes. Forte d'une expérience de neuf ans dans le domaine de la culture et de l'éducation, j'ai eu la possibilité de travailler dans l'action éducative et culturelle au sein de musées, d'une association, d'un centre culturel, de l'office de tourisme et d'une collectivité territoriale.



Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Travail en équipe

Communication

Analyser écouter réfléchir agir

Sens de l'initiative