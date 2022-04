Annelise.gauffny@hotmail.fr GAUFFNY

Bienvenue sur mon profil !



Je suis chargée de recrutement chez Apside Lyon.





ESN singulière par son histoire et son fonctionnement, Apside n'est pas cotée en bourse, ce qui nous assure une excellente santé financière. La culture d'entreprise, le sens du service et l'indépendance constitue l'ADN de notre groupe.





L’agence de Lyon, créée en 2009, compte une soixantaine de collaborateurs et bénéficie d’un centre de compétences pour le moins... Digital.





N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d'informations sur notre société, nos projets en cours.. ou tout simplement nous rencontrer et échanger sur votre projet professionnel.



Mes compétences :

Recrutement

Informatique

Communication