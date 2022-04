Annelise POSTEL

Réflexologue plantaire et faciale, Magnétiseuse Humaniste et praticienne en soins énergétiques, j’accompagne toute personne souhaitant soulager ses maux physiques ou psychiques par le biais de méthodes alternatives naturelles.



J’ai pris progressivement conscience de la nécessité de m’éloigner d’un univers professionnel qui ne me correspondait plus afin de suivre mon chemin de vie. Je veux aujourd’hui mettre à profit mon expérience et mes formations pour vous aider à retrouver vitalité et harmonie sur l’ensemble des plans physique, psychique, énergétique et spirituel grâce à des techniques faisant appel à une vision holistique de l’individu.

La réflexologie, le Magnétisme Humaniste et les soins énergétiques sont autant d'outils qui vous permettront de relancer les facultés d’auto-guérison de votre corps et retrouver ainsi l’harmonie et l’équilibre.



Atouts : à l’écoute, bienveillante, investie, passionnée.



Mes compétences :

Droit des contrats

Propriété intellectuelle

Droit

Droit des affaires