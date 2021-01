Annelore LARTIGAU

Je souhaite me reconvertir dans le numérique. Je suis intéressée par le métier de développeur mais aussi par la cybersécurité.

J'ai effectué de nombreux tests (avec un psy du travail qui a déclaré un niveau minimum bac+3/bac +4 en sciences et techniques et une logique linéaire très élevée, mais qui est décédé avant d'avoir pu obtenir ma reconversion dans le numérique, avec pôle emploi (MRS), etc.) montrant que j'avais les capacités. Il ne manque que l'aide pour.

Faute d'avoir pu encore partir en formation, n'ayant officiellement plus la jeunesse comme qualité, je recherche un emploi temporaire assez long, que je pourrais exercer malgré une arthrose touchant poignet/pouce (STT), hanches et genoux (justement parce que durée déterminée). Ou une société qui me permettra d'évoluer dans un emploi numérique.

Profil MBTI: INTJ-T.

Je suis rigoureuse, emphatique, intuitive, investigatrice, consciencieuse, curieuse, volontaire, flexible.