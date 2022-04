Annelyse ALLARD

Responsable d'une équipe de 2 personnes à ce jour, je m'épanouit dans ce rôle managérial.

Je traite des contrats et marchés ( travaux, fournitures et services ) depuis plusieurs années mais apprécie de travailler avec des prescripteurs d'achats permettant d'acquérir des connaissances techniques et financières variées et nombreuses.

J'apprécie enfin les challenges et oeuvre chaque jour à améliorer la praticité de mon activité par la mise en place d'outils internes et de formations dédiées à mon activité.