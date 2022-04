Étudiante hypokhâgne - CPGE au lycée Jeanne d'Albret situé à Saint Germain en Laye, je souhaite trouver un emploi rémunéré du 25 juin au 25 juillet 2018.

Dynamique

Volontaire

Envie d'apprendre et de progresser

Mobilité avec Navigo

Parle couramment anglais et bonnes bases d'allemand.



Mes compétences :

Volontaire

Curieuse d'apprendre et progresser

À l'écoute

Bilingue