Annelyse GAYRAUD

Bonjour,actuellement en formation de relectrice-correctrice au Centre d'écriture et de communication, je recherche un stage d'un ou deux mois dans une maison d'édition ou de presse. Il s'agit d'une réorientation professionnelle. J'ai choisi d'apprendre ce métier car je suis passionnée par la littérature et la langue française. Je corrige depuis maintenant près d'un an des textes pour une revue brésilienne sur le théâtre, la danse et l'art contemporain. Je suis d'un naturel curieux et aime me cultiver. J'ai envie d'élargir mes corrections à d'autres domaines.Je suis consciente que c'est un métier qui demande beaucoup de temps et d'investissement personnel, mais je suis extrêmement motivée. J'ai besoin d'acquérir de l'expérience afin d'exercer ce métier avec le plus de professionnalisme possible. Je tiens à spécifier que je n'ai pas publié mon CV pour la simple raison qu'il ne présente qu'un cursus pharmaceutique. Merci pour votre attention, cordialement.