Annick BEGHIN



Actuellement à la recherche d'un poste de secrétaire à 25 kms ou moins de mon lieu de résidence.



Je possède un B.T.S. Secrétariat de Direction ainsi que des compétences acquises lors de plus de 20 années d'expérience dans divers secteurs et complétées par une formation en bureautique et gestion commerciale.



Je suis une personne ayant le sens des responsabilités, rigoureuse et organisée.



Aimant le secrétariat et le contact, je souhaite m'investir dans une entreprise ou tout organisme administratif et par mon travail contribuer à optimiser la qualité des services rendus aux clients.



Mes compétences :

Montage et suivi de dossiers

Mise à jour de bases de données

Gestion des fournitures de bureau

Prise rapide de notes

Gestion du courrier

Accueil physique et téléphonique

Prise de rendez vous

Word

Gestion de planning

Saisie et mise en forme de courriers et documents

Outlook

Classement et archivage

Envoi de courriers mailing

Excel

Internet

OpenOffice

Secrétaire

Organisation

Discrétion

Bureautique

Polyvalence

Assistante administrative

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Publisher

Sténographie

Microsoft Access

Shorthand

Gestion planning - Préparation

Initiation Access