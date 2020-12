Annick LAMARCHE

Bonjour aux futurs recruteurs,



Après avoir travaillé pendant plus de 20 années dans le domaine bancaire, l'insertion professionnelle, l'industrie et les RH, la formation, avec toujours une optique de développement et un fort tempérament commercial (cheffe de projet pour un cabinet de recrutement, conseillère experte à l'ADIE, créations de chantiers d'insertion, chargée de communication pour USINOR-SACILOR, consultante pour le MEDEF), je souhaite m'investir au sein d'une entreprise, organisation qui souhaite développer son domaine d'activité, quel qu'il soit.

Ouverte à toute proposition qui rentre dans mon champs de compétence (rédactions d'appels d'offres, développement commercial, recrutement, champ de la formation, expertise de l'ESS, expertise du micro-crédit), je suis immédiatement disponible. Je connais bien le secteur des TPE et PME sur Nancy et sa métropole.



Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.