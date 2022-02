18 ans dexpérience Européenne comme responsable administratif et financier dans l'édition de logiciels mont permis de développer une maîtrise des domaines financier, comptable, RH, ADV et des contrats clients. Je souhaite inscrire mes compétences dans un projet enrichissant, où mes qualités dautonomie et de travail puissent bénéficier à une société à taille humaine, idéalement en télétravail.