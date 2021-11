Annie DULBECCO

Courtier en hôtellerie- recherche, conseils et assistance jusqu'à la signature des contrats.

24 années d'expérience dans le secteur M.I.C.E et de l'hôtellerie.

Je travaille en collaboration avec les grandes chaînes hôtelières et les hôtels indépendants, en présentant leurs dernières promotions et en même temps, je suis la collaboratrice de mes clients qui ont eu la curiosité de tester le concept en réalisant une économie non négligeable.

Vous souhaitez en savoir plus? N'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai une documentation complète sur nos services ainsi que les références de mes clients.



Mes compétences :

Event Management

Management

Motivation

Travel

Travel Management

Voyage