Annie GELEOC (LEMAIRE)

Formatrice Enseignante en Ressources Humaines, management, communication, Voltaire dans différentes écoles privées de Mérignac et de Bordeaux, de Bac + 2 à Bac + 5.



Mon intérêt et objectif est d'intéresser mes étudiants et de les faire progresser avec plaisir.



Afin de répondre à vos besoins, je vous propose mon expertise.



Formations sur les thèmes suivants :

- Droit social

- Droit du travail

- La politique de rémunération

- La GPEC

- La formation professionnelle et ses dispositifs (VAE - CIF - CPF)

- Elaboration du plan de formation

- La protection sociale

- Comment intégrer un salarié dans une entreprise ?

- Tableaux de bord - indicateurs RH

- La gestion des conflits

- Créer des procédures - cartographie des processus

- Structures et organisation des entreprises

- La sociologie des organisations

- Politique et stratégie RH

- Le management des entreprises

- Le management de proximité, management d'équipe

- Techniques de Recherche d'Emploi (CV, simulation d'entretien d'embauche)

- Processus de recrutement - sourcing

- La gestion administrative du personnel (congés, absences, heures supplémentaires)

- La paie (hors logiciel)

- La communication (écrite, orale)

- La RSE

- L'éducation de la citoyenneté

- Initiation à la géopolitique

- Initiation à la politique



Jury pro :

Formasup M2 RH

Pigier



Formation en orthographe et grammaire VOLTAIRE



Mes compétences :

Management

Réactivité

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle

Gestion de projets, conduite du changement

Lean Six Sigma

Amélioration de process

Gestion de la performance

Gestion des ressources humaines

Ingénierie de formation