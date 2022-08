Annocent VANGU LEVY (ANNOCENT VANGU LEVY)

Ingénieur en Informatique dans le domaine de Télécommunications et Réseaux informatiques. Son parcours professionnel débute dans une sous-traitance du nom de DEC, où il a appris l'installation et démantèlement des antennes des équipements GSM ainsi que l'installation configuration des caméras de surveillance publique. Ensuite il est allé à SOFICOM Transfert où il fut IT s'occupant du domaine des vidéosurveillances de toutes les agences de la ville de Kinshasa; c'est à dire installer, configurer et assurer la maintenance à distance ou sur-place (si possible) des équipements. Et aujourd'hui, il est Responsable Informatique du Lycée Prince de Liège de Kinshasa (Ecole Belge) où il est IT en assurant la bonne gestion des équipements informatiques de toute l'école ainsi que le management du site web de l'école.