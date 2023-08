Annpascale GUADI (BERMONT)

Voici mes compétences :

- Accueillir, écouter et conseiller, répondre au téléphone et transférer un appel, trier les courriers et courriels

- Travailler en autonomie et en équipe

- Saisir, gérer, classer et archiver des données, plannings et agendas

- Maitriser la langue et les outils informatiques PC et MAC

- Remplir et gérer des dossiers administratifs, faire le suivi

- Transcrire les informations à caractère social ou médical

- Rédiger des courriers et courriels, facturation, comptabilité, notes et comptes-rendus, devis, budgets

- Communiquer des informations respecter la confidentialité, l'identitovigilance et la sécurité numérique

- Créer des affiches et des brochures