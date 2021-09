Anoh Marie Audrine ASSOUMOU

Mon parcours atypique reflète exactement ma personnalité. Ancienne financière, ma rencontre avec le Marketing Digital fut comme un coup de foudre qui continue de s'amplifier avec le temps. A la fois curieuse et créative, je travaille aujourd'hui sur des stratégies de développement multicanal, et d'optimisation de la relation client via le digital. Mon objectif étant de promouvoir les bienfaits de l'hospitalité virtuelle sur les DAS d'une entreprise.



Mes forces ont toujours été ma Soif de Savoir et mon Bon Relationnel.

Au plaisir d'un futur échange,

Audrine ASSOUMOU



#webmarketing #digital #seo #sea #businessdeveloppement #e-crm



Mes compétences :

Bank Reconciliations

Treasury Operations > Treasury management

Advertising

Branding

Customer Relationship Management

Google AdWords

Google Analytics

Return on Investment

eMarketing

WordPress

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Search Engine Optimisation

Website Design