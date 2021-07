Anouar EL HARTI (ANOUAR ELHARTI)

Bonjour et bienvenue,



J'accompagne les entreprises pendant et après le lancement de leur projets, je propose des stratégiea digitales adaptées au besoin de mes clients.



Je suis dans le domaine du Marketing et transformations digitale depuis 2012.



J'ai travaillé pour le compte de plusieurs sociétés au Maroc et en France.



Thési Marketing et le nom de ma startup que j'ai lancé en Janvier 2021, nous proposons des pack sur mesure selon vos besoins.



Si vous souhaitez sous-traiter vos projets et services web et Marketing digital, nous vous proposons des forfaits avec des prix raisonables.



Site web: https://thesi.marketing

Portable: +212 652 868 808

E-mail: thesi.marketing.ads@gmail.com



N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.



Bonne visite