Anouar ELMOKHI

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai acquis toutes les capacités d'organisation et de gestion nécessaires Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience dans la prise en charge clients en respectant les normes de QSP ( Qualité, Service et Propreté) , l'organisation administrative, la gestion des plannings, recrutement et formation et motivation des employés, la gestion des stocks, l'élaboration des commandes, l'élaboration des inventaires journaliers et mensuels, Élaboration des mi et fin mois, remplissages des reportings, analyses des résultats et la participation à la définition des objectifs et veiller sur leur réalisation. Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de plus de 100 personnes. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

En attendant l'opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives(formation, évolution et une bonne rémunération). J’apprécie particulièrement le travail en équipe, la diversité des postes que j'ai occupé démontre mes capacités d'adaptation.



Spécialisations : gestion opérationnel, gestion QSP, gestion des approvisionnement/achat, gestion des stocks, gestion commercial/marketing, gestion de trésorerie, gestion de planning, gestion RH et formation.



Mes compétences :

Restauration

Gestion

Ressources humaines

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management

Contrôle de gestion

Coaching

Comptabilité