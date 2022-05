Anouar KALBOUSSI

Expérience pertinente dans le pilotage et lencadrement des activités et des systèmes technologiques liés aux activités de soutien aux opérations et à la prise de décisions (tels que tableaux de bord et rapports Power BI, etc.).

DOMAINES D'EXPERTISE

Volet 1: Intelligence d'affaires et performance

- Système d'information décisionnelle (BI) permettant le suivi et le contrôle de la performance



Volet 2: Systèmes de Transport Intelligents (STI) et solutions technologies dans un milieu opérationnel:

Participer à l'implantation et la maintenance des solutions technologiques dans le domaine du transport:

- Système dAide à l'Exploitation à temps réel et dInformations aux Voyageurs (SAE/SIV)

- Système de la planification et la gestion des opérations journalières, notamment les produits de GIRO (HASTUS et HASTUS-OnDemand), Système d'Aide la Répartition



Volet 3 : Planification et développement des réseaux du transport:

-Modélisation, simulation et analyse des données en transport (environnement OPUS, enquêtes Origine-Destination, comptes passagers et GPS, etc.)

-Data mining et fusion des données multi-sources (données opérationnelles, économiques, démographiques, sociales, etc.).

- Hastus GIRO: graphicage (horaires, etc.), habillage (journées de travail, etc.), roulements, gestion des opérations journalières (Daily), etc.



Volet 4 : Analyse et contrôle de gestion - Processus d'affaires

- Piloter lélaboration des procédures et analyser les pratiques daffaires

- Participer à la planification, au développement et à la gestion des activités de déploiement du nouveau système intelligent

- Conseiller et accompagner les différentes intervenants internes ou externes dans la gestion des changements, la révision des processus et les besoins liées aux projets.



Volet 5 : PCO - Planification et Contrôle de Projets:

- Bonne connaissance des processus PMI

- Utiliser dune façon efficiente les principes de planification et contrôle de projets (structure de répartition du travail, cheminement critique, progression, gestion de la valeur acquise, etc.).

- Soulever et analyser les problèmes et les risques dun projet et proposer des plans dactions.