Anouk ANOUK PAYAN (PAYAN)

Septembre 2013: Je suis passionné de voyages et j'ai déja travaillé plusieurs fois à l'étranger! Mon projet est de m'installer au Canada le pays qui me convient naturellement!! Le destin m'a amené dans la vente mais je suis diplomée Paysagiste! Ca y est! Janvier 2014. Je viens d'avoir une proposition en Alberta, dans l'ouest du Canada, pour un poste de technicien paysagiste!! Si tout se passe bien départ mi-avril pour 2 ans et +......

Je suis interéssée par l'économie internationale, les gens ouverts, la planète et le respect de toute vie, les arts en général, tout m'interesse!!! On a qu'une vie!!!

Que tout se passe bien et en route pour l'Alberta!!!

Septembre 2014: Changement de programme! Les visas étant arrivés trop tard, le financement de mon voyage perdu, et donc mon avion s'étant envolé sans moi, la saison est finie à présent en Alberta! Je garde contact avec Greentree, mon employeur en Alberta, Canada pour l'avenir! Il a fallu trouver un autre projet professionnel...

2017: Après un voyage à Montréal pour voir nos amis québécois, j entame une VAE en Bac Pro commerce! Pour mettre à profit mes années d'expérience en vente et commerce! Youpi!!!! Priorité à mon projet Canadien!



Mes compétences :

Vente

Adaptabilité

Relations internationales

Travail en équipe

Sens du contact