Anouk GUIGUET

La comptabilité fait partie des quelques métiers les plus ouverts vers les autres dans une entreprise. De fait, on va parler de projet de recherche produit avec la R&D, de nouvelle technologie robotique avec le service Methode et Projet, de l'intégration de nouveaux outils avec l'info,...des plans de communication avec le marketing, ...

Bref un métier ou on apprend tous les jours.

Toutes ces connaissances sont essentielles pour anticiper une comptabilité "carrée", un contrôle de gestion proche du quotidien, et des analyses financières permettant la réalisation de business plan MT pertinent.



Mes compétences :

Rigueur

Curiosité

honnêteté

Goût du changement