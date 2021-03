Anselme LAMOTTE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur énergétique, j'ai effectué une première expérience professionnelle en tant que chargé de projets énergétique, au sein de la société Sodexo Energie & Maintenance à Boulogne Billancourt.



Ensuite, j'ai choisi de suivre une formation en Urbanisme et Développement Durable à l'école d'architecture d'Hanoi - HAU au Vietnam.



Durant cette expérience très enrichissante de 2 ans j'ai pu découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture.



Je reste à l'écoute de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable.



Anselme



Mes compétences :

AutoCAD

Électrochimie

Chaufferies Industrielles

Ansys Fluent

Gestion de projet

Transferts Thermiques

Energie solaire

Audit énergétique

Monitoring de l'énergie