Anta PAT (BUNGU ANTA MAYOMBO)

Expériences :



- 2015 à 2017 : Trade Marketing chez BAT Service Congo

- 2018 à 2019 : Manager Chez Congo Distribution et Développement Tshikaka/Kananga

- 2020 jusqu'à présent : Manager Chez Congo Distribution et Développement à KWILU

- 2011 à 2013 : Pompiste chez Total Congo

- 2014 : Formation au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo



Attitudes et Qualités



Très bonne capacité dans la conception et mise en pratique de stratégies de ventes et marketings ;

Solide expérience en Reproting, Réconciliation, Audit interne/externe et dans la Planification des ventes ;

Très bonne capacité dans la gestion déquipe, marché et un très bon leader ;

Très bonnes connaissances en marketing ;

Capable de concevoir des excellentes stratégies compétitives profitable à la société ;

Excellentes capacités relationnelle et dinteraction avec toutes les catégories des personnes ;

Compétent en informatique ;

Excellente capacité dintégration ;

Excellent dans la suivie de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

Excellent dans le respect Strict de la chaine dapprovisionnement et distribution ;

Elabore les différentes stratégies et définir les orientations stratégiques et opérationnelles ;

Excellent dans la gestion du portefeuille de la société et clients ;

Gérer les tournées de ventes des délégués commerciaux du distributeur dans la ville et les périphériques ;

Attentif à la concurrence directe et indirecte ;

Recruteur, formateur et coache déquipe ;

Excellent dans la gestion du charroi.