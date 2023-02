Anthony ANTHONY EPEE-DIKOR (EPEE-DIKOR)

Je pilote depuis plus de 25 ans des activités de Managed Services dans le milieu informatique exigeant une forte responsabilité globale dans la fourniture du contrat de service et lexpérience utilisateur.

Je suis certifié ITIL Foundation V3 et japplique une méthodologie structurée de management de projets (PMI). Je parle un anglais courant et je suis à laise dans les comités de pilotage au niveau le plus élevé.

Mes compétences sont les suivantes :

Management de contrats significatifs,

Solides compétences en négociation,

Excellentes compétences en gestion des relations,

Excellentes compétences en Management déquipes,

Prise de décision efficace,

Forte sensibilisation commerciale.