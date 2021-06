Anthony BRASDEFER

Présent dans l'univers informatique depuis mon plus jeune âge, je suis motivé, ambitieux et dynamique. Je cherche à enrichir mes connaissances au travers de mes diverses formations et expériences professionnelles.



Actuellement en CDI au sein de la société Frédéric M, je reste ouvert aux opportunités qui se trouve sur Aix-en-Provence et les alentours.



Voici quelques-unes de mes compétences.



Administration :

- HP (Switch, Router, SAN, Blade Système),

- Active Directory, DHCP, DNS, TSE

- Réseaux : TCP/IP, VPN, Wifi, Access Point

- Gestion de NAS



Virtualisation :

- VMware ESX/ESXi

- VMware vCenter



Microsoft :

- Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2

- Windows 2000, XP, Vista et Seven

- SharePoint, Exchange 2007 / 2013, ISA Server

- Office Communicator 2007 / Lync 2010



Apple:

- Mac OSX (depuis Tiger)



Applications :

- Symantec Endpoint Protection

- Symantec Backup Exec

- Firewall Astaro

- Citrix Xenapp 5.0

- PRTG Network Monitor



Linux :

- Linux: Debian

- Apache,Bind, Postfix, Dovecot, LAMP ...



Développement :

- Html, PHP, Javascript, DOS, Batch



Base de données :

- MySQL





Mes certifications:

Certifié Microsoft Certified Solutions Associate: Microsoft Windows Server 2008

Certifié Microsoft Core Solutions : Microsoft Exchange Server 2013



Mes compétences :

Active Directory

Administration réseaux

Administration système

Backup Exec

Debian

VMware

Microsoft Exchange

Citrix XenApp

Symantec Endpoint Protection