Anthony CEGARRA (ANTHONY CEGARRA)

Diplôme d'un Master 2 Transports Urbains et Régionaux de Personnes, je suis à l'écoute de toutes opportunités dans le secteur de la mobilité et du transport de personne.



Au sein de la société VFD, jai occupé de 2018 à 2020 le poste de responsable dexploitation du secteur Nord-Isère : 2 dépôts principaux, Vienne et Vénissieux, une quarantaine de conducteurs et une trentaine de véhicules, 2 Autorités Organisatrices, Transisère et Vienne-Condrieu-Agglomération.



Durant ces 2 dernières années, jai accumulé une grande expérience, que ce soit en terme de management, de gestion de stress, connaissance de la RSE et plus globalement dun savoir-être que lon doit adopter lorsque lon occupe le poste de responsable dune exploitation.