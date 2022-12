Anthony COMTE

En tant que consultant et technicien référant d'information médicale, mon expérience a débuté avec loptimisation du codage en Médecine Chirurgie Obstétrique au sein de PLURIS (groupe privé intervenant en Rhône Alpes.



J'ai ensuite perfectionné et agrémenté mes connaissances au cours du diplôme universitaire (DU dAvignon) et surtout des multiples formations dispensées autant par des DIM internes (Dr Lionel Comte, David Labrosse, Perine Legendre, Françoise Turin)que par des prestataires externes tel Medical Interface, pour enfin maîtriser la totalité des champs MCO ansi que le calcul de lIGS et la gestion des suppléments, découpage des RUM, vérification des actes CCAM et correspondance avec les médecins en cas derreur ou de doute, requêtes divers, envoie sur la plate forme, gestion des en cours et dune petite équipe de 4/5 personnes à lhôpital de Thonon les Bains.



Enfin je met un point dorgue à toujours être à jour sur les nouveautés de codage (guide méthodologique, fascicules spéciales, agora, DIM qui oriente mon codage selon les besoins de létablissement, formation etc



Passionné par le milieu médical, mon souhait est d'utiliser mes compétences de Technicien référant et/ou consultant d'information médicale pour contribuer à la bonne cohésion d'un établissement de santé situé dans Bordeaux Métropole.



Outre mon profil de formateur utile auprès des soignants entre autre je suis très à l'aise avec l'informatique, je dispose par conséquent d'une solide expérience de nombre doutils multimédia et de web design (ce qui me permet de présenter des fiches codages pour discuter autour dun sujet de manière collégiale et aboutir à un support de codage clair et en cohésion avec les impératifs du médecin DIM et de létablissement).



Mes connaissances logiciels codage et requêtes :

CrystalNet

Microsoft Office

Orbis

Expert Santé

Sigems

PMSI Pilot

ICTI

Business Object

MySqle