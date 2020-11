Anthony DELANOUE

Après avoir débuté par la programmation (8 ans) , puis m'être orienté vers la chefferie de projet (8 ans), je suis aujourd'hui responsable de compte SI pour un pôle d'activité.



Je suis linterlocuteur principal de l'ensemble des activités/clients de ce pôle d'activité avec qui j'entretiens et je développe une relation de partenariat et de confiance.

Mon métier, c'est donc :

==>d'être en permanence à lécoute de mes clients,

==>de favoriser la proximité client avec l'équipe qui m'accompagne dans ma mission,

==>de travailler sur la stratégie à court et moyen terme permettant d'aboutir à la feuille de route sur les 3-5 prochaines années et ainsi de construire le budget, d'un point de vue SI,

==>de répondre aux nouveaux besoins à travers une démarche structurée et une méthodologie définie : le projet.