Anthony GIRARDET

J'ai la chance de pouvoir développer mes compétences dans un projet à l'international (France, Pologne, Etats Unis, Mexique) d'implémentation de SAP (S/4 Hana) au sein du groupe PSB Industries en tant que chef de projet.

Je m'occupe également en parallèle de deux projets qui sont FIORI et la BI.

Actuellement étudiant en MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées

à la Gestion des Entreprises), je souhaite à terme devenir chef de projets informatiques.



I am fortunate to be able to develop my skills in an international project (France, Poland, United States, Mexico) implementing SAP (S / 4 Hana) within PSB Industries group as a project manager.

I also take care of two projects which are FIORI and BI.

Currently studying in MIAGE (Applied Computer Methods in Business Management), I would like to become an IT project manager.