Anthony JOHEIR est avocat au barreau de Marseille.



Après une période de collaboration dans un cabinet d'avocats généralistes, il a crée le cabinet JOHEIR en 2018 pour consacrer son activité à la défense pénale.



Il dispose d’une structure à Marseille et intervient sur l’ensemble du territoire national.



Le Cabinet JOHEIR met au service de ses clients son expérience en matière pénale et une culture de la défense pénale pour les particuliers, les entreprises et les associations.



www.joheir-avocat.fr



Mes compétences :

Droit du dommage corporel

Droit pénal des affaires

Droit pénal