Anthony LE BORGNE

Je suis étudiant en L3 de biologie géologie environnement à la faculté des Sciences et Techniques de Nantes, ou je pourrai continuer en master de cartographie et environnement durant encore 2 ans. De plus, il m'en vient de trouver un stage d'un mois que je bénéficie par la faculté entre le 22 mars 2020 et le 15 avril 2020. Je suis donc actuellement en vive recherche de stage dans le domaine de l'environnement et la géologie tel qu'un stage au côté d'un géotechnicien ou un éco-conseiller pourrait me plaire et avoir une meilleure vision de ces métiers qui m'intéressent particulièrement.