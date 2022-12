Anthony LUCHER

J' ai intégré la grande distribution en 2003 sous l'enseigne "champion" ensuite une transition chez "casino" puis carrefour depuis 2006.

Où aprés un an de formation on m'a confié un rayon et la gestion des travaux d'agrandissement (remodeling et + 3000m² de surface).

Aujourd'hui je déploie le projet "carrefour planet" sur l'alimentaire avec pour l'instant la réalistion à mon actif de 2 magasins Ivry/seine et Nice Lingostière.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit

Formateur

Leadership

Recrutement