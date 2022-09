Anthony MALE

Mon expérience et mes compétences mises au service du développement profitable de l’entreprise :

- En pilotage financier, pour connaître notre position : comptabilité, contrôle de gestion (industrie et commerce), audit.

- En finance, pour assurer les moyens nécessaires au développement de l'activité et limiter les risques :

financement (négociation, mise en place), gestion de la trésorerie, choix des investissements, fiscalité.

- En stratégie, en relation avec l’opérationnel : management et conduite du changement, établissement et actualisation du business plan, la gestion des entités, leur réorganisation et leur intégration.

Avec la compréhension/gestion des sujets juridiques, RH et informatiques (SI, GPAO...).



Mes compétences :

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management