Je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans, je suis en première année de BTS Services Informatiques aux Organisations option Solutions Logicielles et Applications Métier et je veux devenir Développeur. Le domaine de l'application mobile ou même du web m'intéresse tout particulièrement. Je me lance dans ma formation motivé et je suis très pressé d'offrir à une ou des personnes mes services.