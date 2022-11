Etudiant en Master 2 en Management en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QSE) à l'Université de Marne-la-vallée, je travaille en alternance à Air France à Roissy.

Ma mission actuelle est de restructuré l'ensemble des indicateurs QSE du service pour rester conforme aux norme ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001.



Je recherche une entreprise, après l'obtention de mon diplôme, qui me proposerai un poste dans le domaine QSE.



Mes compétences :

Pack office

Matlab

Labview

Solid Works