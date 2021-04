Anthony RIBOTTON

Actuellement en reconversion, je valide une formation responsable QHSE (Bac +3/4) au sein de l'IFOCOP d'Auxerre. Dans ce cadre, je suis à la recherche d'une entreprise pour ma période d'application pratique du 05/07 au 30/11/2021. A l'issue de 4 mois de formation théorique intense, je serai capable de réaliser les missions suivantes :



- Effectuer un état des lieux des pratiques appliquées au sein de la structure, audits

- Intégrer le référentiel de normes en fonction de la démarche choisie

- Coordonner les moyens humains et matériels

- Gérer le système documentaire

- Mettre en place un plan d'actions préventives / correctives et l'évaluer



Rigoureux, organisé, je fais preuve d'un bon esprit d'équipe avec un bon sens du relationnel.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos besoins.