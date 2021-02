Anthony ROCHAND

Bonjour, bienvenue sur mon profil,



Je possède diverses expériences dans le secteur du digital depuis 12 ans, J'élabore les stratégies de communication d'entreprises de différents secteurs. Ainsi je contribue au développement de leur visibilité et travaille sur l'intelligence marketing (Audit de présence sur les Réseaux Sociaux, Community Management, Influence Marketing, Social Selling, Blogging, Branding, RP digitales, Content Marketing, E-réputation, ). Je forme aussi les entrepreneurs à l'utilisation des réseaux sociaux (coaching, transmissions de savoirs) et à la rédaction web.

Dans ce cadre j'ai notamment co-fondé avec ma femme la société de conseil LEW (Les Experts du Web) http://www.lesexpertsduweb.com et je suis consultant formateur certifié ICPF & PSI et Qualiopi

Co-Créateur et co-rédacteur du blog SocialMediaOptimization qui traite de l'actualité autour du marketing digital http://socialmediaoptimization.fr (produit de LEW)

Co fondateur de Visibiliz http://visibiliz.com (portail média au service des entrepreneurs)



Cité récemment par Digimind dans le top 20 des comptes Twiter Veille social media à suivre http://digimind.com/blog/fr/rp-agences/les-20-comptes-twitter-a-suivre-absolument-pour-votre-veille-social-media/



Cité récemment également par Swello dans le top 3 des influenceurs marketing https://swello.com/fr/blog/influenceurs/



Passionné du networking, en activité transverse j'anime régulièrement depuis 2010 les Cafés d'Anthony, (1 fois par mois) ce sont des matinales conviviales, le but étant d'échanger sur les bonnes pratiques réseaux et de trouver des synergies de business entre nos différents métiers. A différentes reprises aussi dans l'année j'organise des afterworks Meeting Network Lyon (plus de 200 entrepreneurs à chaque rencontre) et Meeting Network Paris.



Très heureux d'avoir pu participer à cet ouvrage le business Digital (Editions Kawa) avec 57 autres spécialistes du web http://www.editions-kawa.com/home/79-le-business-du-digital.html



J'ai crée avec One Place le 1er événement dédié au luxe sur Lyon (Digital Luxe Meeting) le 28/11/2016 avec 137 vips du luxe et du e-commerce (2 keynote, 1 conférence, des RDV one to one, et 1 cocktail networking.



Egalement contributeur sur quelques autres blogs, j'écris régulièrement sur le sujet du social media, du community management, du networking et des nouvelles technologies.

Pour finir vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux tels que Linkedin, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Youtube, Instagram, Snapchat.



Mes compétences :

Community management

Communication Digitale

Veille 2.0

Networking

Réseaux sociaux

Branding

Web 2.0

NTIC

Influence

Gestion de contenus web