Ingénieur diplômé d'un Master Automatique et Systèmes Electriques spécialisé dans les Véhicules Intelligents Electriques à l'université de Lille - Sciences et Technologies.



Expérience d'un an en tant qu'ingénieur système au sein de Valeo à Etaples.

Je recherche un emploi dans la région de Lille (+- 1h) dans le transport (automobile, ferroviaire, aéronautique).