Anthony TIRIAKIAN

Dans ce secteur d'activité depuis mars 2002, j'ai débuté comme négociateur au sein du groupe AJP Immobilier.

Profitant du développement de ce réseau, la direction m'a confié la responsabilité d'une nouvelle agence en 2003 puis d'une seconde en 2005.



En 2007, j'ai souhaité m'orienter vers l'activité de marchand de biens.

Je me suis donc associé à un marchand expérimenté afin de faire mon "apprentissage" aux côtés d'un professionnel reconnu.

Notre société IP CONCEPT a connu un développement et une progression croissants pendant 6 ans.

Depuis 2012, avec SELECTIMMO, je me recentre sur des acquisitions à Nantes et sa 1ère couronne.

Aussi, en 2015, j'ai créé MAISONS URBAINES avec Guillaume DELCROS, société de promotion immobilière qui a pour vocation le construction d'immeubles et de maisons.



Mes compétences :

Achat

Immobilier

Rénovation

Construction