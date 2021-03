Anthony VIVIEN

Après 15 années d'expérience en tant que photographe, j'ai souhaité créer Pixel Diffusion, société spécialisée dans la conception de visites virtuelles et de reportages photographiques. Toujours à l’écoute de projets, je suis ouvert aux partenariats. Agence de communication, agence web, et autres acteurs. Travaillons ensemble et partageons notre savoir-faire au service de nos clients. Vous trouverez un comlplément d'informations et différentes réalisations de nos clients sur notre site www.pixeldiffusion.com.



Quelques uns de nos clients : kawasaki, Keep Cool, sport 2000, Triumph, Hippopotamus, kington, Dafy moto, Orange bleue, Honda, Maxxess, RKC, Suzuki, etc.



Mes compétences :

JQuery

Web 2.0

HTML 5

Web design

CSS

Java

Wordpress

Photographie

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop