Bonjour,

J'ai un parcours assez atypique.

Je viens du milieu de la finance et des banques comme HSBC mais j'ai bifurqué il y a 8 ans dans le milieu de l'investissement des spiritueux, des champagnes et des vins de grands crus.

Je suis un passionné et j'aime guider mes clients sur des produits garanties avec un fort taux de rentabilité.