Antoine BAHEUX

Chargé d'études au sein de la SCOP ExtraCité depuis 2017, j'apporte depuis cinq ans mon expertise en matière d'évaluation et de suivi des politiques publiques en travaillant dans la transversalité sur plusieurs grandes thématiques, en particulier sur la Politique de la Ville et les politiques sociales locales.



Dans le cadre de mes missions, je me positionne en qualité de facilitateur méthodologique sur l'évaluation, le suivi et le pilotage de projets. Convaincu que c'est par la concertation entre acteurs locaux et la co-construction entre toutes les parties prenantes d'une politique que celle-ci devient concrète, j'envisage mes missions avant tout selon une approche participative pour faire de l'évaluation un véritable outil au service de l'aide à la décision publique.