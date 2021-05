Manager confirmé d'équipes techniques et commerciales.

Je suis un développeur de talents et de résultats.

Habitué aux conduites du changement, j'estime que la ressource la plus précieuse d'une entreprise réside dans ses hommes qu'il faut savoir guider et accompagner au travers d'une vision et d'une stratégie construites avec la collaboration de tous.



Mes compétences :

Développement

Telecom

Informatique

Management

Stratégie commerciale

Commerce

Commercial