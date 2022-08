Antoine CHESNEAU

Étant en dernière année en école d’ingénieur informatique (EPITA), je suis actuellement à la recherche d'un stage en informatique avancée (programmation parallèle, traitement d'image, systèmes multi-agents).



Les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler au cours de mon cursus mon permis de savoir utiliser une grande diversité de langages et de technologies tels que le C++, Pyton, Java, OpenGL, OpenCL ou encore C#.

La plupart des projets étant réalisés en groupe cela me permis de savoir m’intégrer dans un groupe pour des projets plus ou moins conséquents .



Au cours de mes deux dernières années j'ai pu me spécialiser en intelligence artificielle et informatique avancée (SCIA, major de l'EPITA), afin d’acquérir de nouvelles compétences en programmation parallèle, apprentissage automatique (machin learning), traitement d'image, systèmes multi-agents, programmation linéaire.



Mes compétences :

OpenCL

Java

C#

C

Python

OpenGL

C++