Antoine DUBUC

Mes différentes expériences mon permis d'acquérir un savoir faire en gestion de parc client.



Efficace dans mon travail et autonome, je sais faire preuve d'esprit de décision, d'équipe et d'initiative dans le respect de la politique de l'entreprise.



Bien que reconnu et apprécié, je souhaite et est à l'écoute d'opportunité pouvant donner un nouvel élan à ma carrière au sein d'une entreprise qui saura utiliser et renforcer mes compétences et me permettre de gagner en responsabilités.



L'outil informatique est mon quotidien et est une force aujourd'hui.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Commerce B2B

Conseil

Management commercial

Réalisation de devis

Bureautique

Microsoft Office