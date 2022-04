Antoine DURON

J'ai étudié au lycée Jean monnet à blanquefort où j'ai obtenu mon BAC sciences économiques et sociales. Suite à cela je me suis orienté vers la banque car je porte un intérêt particulier à ce secteur. Je suis en effet interessé par le domaine de la finance. J'apprécie également le contact avec la clientèle et créer un climat de confiance avec cette dernière.

Suite à l'obtention de mon Brevet de Technicien Supérieur je souhaite poursuivre mon parcours avec un bachelor Marketing Commerce à l'école ESGCF à Mérignac, afin d'améliorer mes techniques de vente et acquérir des connaissances et expériences supplémentaires dans ce domaine que j'affectionne. C'est dans cette optique que je suis à la recherche d'une banque ou de tout autre établissement de crédit afin de bénéficier de l'enseignement de ce dispositif en alternance.



Mes compétences :

Python Programming

Microsoft Excel