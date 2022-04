Antoine DUSSAUCOY

Nous aidons les entreprises



Pour garantir la SATISFACTION de vos clients et AMELIORER votre compétitivité.

Nous vous ACCOMPAGNONS depuis le diagnostic jusqu'à la mise en place des solutions.



- Satisfaction Client

- Réalisation d’audits et suivi de plan d'action

- Incidents clients /fournisseurs

- Traitement des non conformités

- Mise en place et le suivi d’indicateurs

- Méthodes de résolution de problèmes

- Formation du personnel

- Certification

- Maîtrise des procédés

- Optimisation des coûts et délais de fabrication



Membre de l'association Osez le Temps partagé







Mes compétences :

Plasturgie

Toeic

Conseil aux entreprises

Marketing relationnel