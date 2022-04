Consultant en Recrutement sur le département du Maine et Loire, je m'occupe chez Manpower Conseil Recrutement d'accompagner les entreprises sur leurs enjeux RH et notamment d'identifier les bons candidats sur le bassin d'emploi.



Manpower Conseil Recrutement c'est:

- 70 cabinets de recrutement

- 250 Consultants spécialisés

- Pour vos recrutements en nombre: un pilotage centralisé



Et aussi:

- 5000 entreprises clientes

- 10000 recrutements CDI-CDD par an



Et surtout:

- 94% de nos clients ont l'intention de retravailler avec nous( source BVA 2014)



Notre engagement: aller au-delà du CV , vous apporter des éclairages précis et factuels sur le savoir-faire , le savoir- être, les comportements et le potentiel de vos futurs collaborateurs.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes à l'écoute d'opportunités :



Antoine Ecuyer

Consultant Recrutement

antoine.ecuyer@manpower.fr / 0249181006



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Conseil RH

Gestion de la relation client