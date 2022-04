Antoine EGIZIANO

Cadre dans l'administration des finances en fin de carriere (58 ans) mais il va falloir continuer jusqu'à 63 pour avoir les annuites, etudes recompensées....deçu de l'administration qui ne recompense pas du tout ceux qui prennent des initiatives (ancien adjoint payeur guadeloupe et percepteur de bonifacio) je me retrouve dans un petit poste et je patiente, mon objectif me lancer sur internet, j'ai déjà installe un site qui a eu du succés dans le sport ma passion (ancien champion de france de triathlon) sante sport societe que j'ai abandonné à la suite de mon reçent divorce qui etait 1 sur google, je me relance dans cette aventure sur internet en essayant cette fois ci de la rentabiliser, pour une future carrier d'auto entrepreneur afin d'arrondir les fins de moi, je gere 4 sites dont deux qui fonctionnent parfaitement http://www.nutrisophie.fr http://www.santesportssociete.fr et deux autres en conctruction http://servicestouspublics.fr/ http://www.leflowers.fr tard, tous ceux qui pourront profiter de mon experience, (contentieux, compta, juridique, administratif, redactionnel etc.) dans l'administration des finances nous avons de nombreuses connaissances...



voilà



Mes compétences :

Contentieux

Création

Entraînement

Finances

Internet

Juridique

Recouvrement

Rédaction

Sport

Synthèse

télétravail