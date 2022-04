Antoine EL YAMMOUNI

J’ai plus de 25 ans d’expérience dans l’implémentation de Systèmes d'Informations (SI) dont 15 en tant que chef de projets:



- Gestion de Projets (SI Télécom)

- Logiciels et solutions de Facturation et Médiation pour les Télécommunications

- Architecture des Systèmes d’Information

- Déploiement de matériel dans des Centres de Données

- Avant-vente

- Travail à l’international dans un contexte multiculturel



Mes compétences :

Gestion de projet

Télécommunications

Système d'information

Software Delivery Manager

BSS (Business Support Systems)

Business Transformation

Certification ScrumMaster (Scrum Alliance)

Certification PMP (Project Management Institute -